Julgamento de Daniel Alves deve acontecer entre o fim de 2023 e o início de 2024Reprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 10:00 | Atualizado 09/01/2024 11:22

Rio - Preso em Barcelona há quase um ano, Daniel Alves, de 40 anos, teria recorrido a um amigo para custear sua defesa. De acordo com informações do portal "UOL", o pai de Neymar teria transferido algo em torno de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para o lateral, além de ter cedido um advogado para defendê-lo.

Daniel Alves está sem acesso aos seus bens e enfrenta uma disputa pelo seu patrimônio. Ele teve uma ruptura com sua ex-mulher, Dinorah Santana, e com isso suas contas foram bloqueadas, sendo alvo de uma ação por não pagamento de pensão alimentícia.

O valor que teria sido transferido pelo pai de Neymar teria como objetivo pagar a multa de "atenuante de reparação por dano causado". Esse montante pode reduzir a pena de Daniel Alves em caso de condenação e o seu pagamento está previsto na lei espanhola.

Além disso, Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas de Neymar pai, foi constituído como procurador de Daniel Alves no dia 28 de junho de 2023. No mesmo dia, o lateral destituiu da gestão do seu patrimônio a ex-mulher, Dinorah Santana. De acordo com o portal "UOL", o estafe de Neymar afirmou não ter nada a declarar sobre o assunto.

Daniel Alves, de 40 anos, está preso desde janeiro do ano passado em Barcelona, acusado de violência sexual contra uma jovem, de 23 anos. O suposto crime teria acontecido no dia 30 de dezembro de 2022 em uma boate da cidade espanhola.