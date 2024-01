Athirson é o novo secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor - Foto: Divulgação/Ministério do Esporte

Publicado 09/01/2024 21:25

Rio - Nesta terça-feira, 9, o ministro do Esporte, André Fufuca, nomeou Athirson para o cargo de secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. O ex-lateral e ídolo do Flamengo substituirá José Luiz Ferrarezi.

"É uma grande honra poder desempenhar um papel tão importante dentro do futebol brasileiro, e ao mesmo tempo um grande desafio para minha carreira", disse Athirson, ao site do Ministério do Esporte.

No Brasil, Athirson atuou por Botafogo, Brasiliense, Cruzeiro, Duque de Caxias, Flamengo, Portuguesa e Santos. Internacionalmente, já defendeu as cores da Juventus-ITA e do Bayer Leverkusen-ALE. Após pendurar as chuteiras, ele trabalhou como técnico do São Cristóvão e comentarista esportivo.

"Acredito que minhas experiências dentro do futebol nacional e internacional me trouxeram até aqui, agora é a hora de contribuir para o fortalecimento do futebol brasileiro, empenhando todo o meu conhecimento e prática adquiridos. O futebol transformou a minha vida, e acredito que pode transformar a vida de muitos meninos e meninas. Vou trabalhar com o ministro André Fufuca, para que juntos possamos dar oportunidade a todos que sonham em um dia ser um profissional do futebol", afirmou Athirson.

A Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor tem o objetivo de fortalecer o futebol como instrumento de cidadania, inclusão social e de fortalecimento da identidade brasileira. Nesse sentido, planeja, elabora, implementa e acompanha políticas públicas tanto para o futebol profissional quanto para o amador. Além disso, promove a defesa dos direitos do torcedor.