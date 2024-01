Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense para o Betis em 2022 - Divulgação / Betis

Publicado 09/01/2024 19:25

Rio - Luiz Henrique não voltará ao Fluminense nesta janela de transferências. De acordo com o site "ge", o Tricolor teve uma nova proposta recusada pelo Betis nesta terça-feira (9) e decidiu encerrar as negociações pela contratação do atacante.

A última oferta do Fluminense foi de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40,21 milhões) por 60% dos direitos econômicos de Luiz Henrique, que seriam pagos de forma parcelada. No entanto, o Betis se manteve irredutível e exigiu os 18 milhões de euros (cerca de R$ 95,5 milhões) que vem pedindo desde o início. Por isso, o time carioca decidiu que não fará novas propostas.

Sem o Fluminense na jogada, Luiz Henrique conta com o interesse de Flamengo, Corinthians e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Porém, todos têm interesse em contratar o atacante por empréstimo, algo descartado pelo Betis.

Pelo Betis, Luiz Henrique entrou em campo em 60 partidas, fez quatro gols e deu nove assistências. Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, o jovem, de 22 anos, entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.