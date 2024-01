Fábio é goleiro do Fluminense desde 2022 - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 09/01/2024

Fábio é o segundo jogador com mais jogos no século 21. Com, o goleiro do Fluminense perde apenas para Cristiano Ronaldo, que atuou 1.204 vezes. A lista foi divulgada pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).