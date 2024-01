Kauã Elias em ação com a camisa do Fluminense - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 09/01/2024 09:00 | Atualizado 09/01/2024 09:34

Rio - O Fluminense está muito perto de selar a renovação do atacante Kauã Elias, de 17 anos, que é considerado uma das grandes promessas da base. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor e os empresários do jovem chegaram a um denominador comum e a ampliação do vínculo deverá ser divulgada nesta semana.

Kauã tinha contrato até o fim de 2026 e irá renovar por mais uma temporada. Porém, a ampliação do vínculo aumenta a multa rescisória, protegendo o Fluminense de clubes do exterior e do Brasil. Além disso, o jovem receberá uma valorização salarial.

Com a situação resolvida, o atacante devará se juntar ao elenco do Fluminense para se preparar para as primeiras rodada do Carioca. Como o elenco principal só irá se reapresentar depois do dia 20, o jovem poderá receber oportunidades no profissional.