Marcelo foi ao CT do Real Madrid e reencontrou com ex-companheiros, como Vini JrDivulgação/Real Madrid

Publicado 08/01/2024 12:11

Marcelo aproveitou as férias no Fluminense até o dia 22 de janeiro para viajar à Espanha e visitar seu ex-clube, o Real Madrid. O lateral, como Modric, e também cumprimentou os novos destaques do clube espanhol, como Vini Jr e Bellingham.