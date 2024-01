Leo Fernández se reapresentou aos treinos do Fluminense no CT Carlos Castilho - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 08/01/2024 15:03

Rio - Sem espaço e com o futuro incerto, Leo Fernández se reapresentou ao Fluminense nesta segunda-feira (8), no CT Carlos Castilho. O jogador, de 25 anos, tem a permanência em aberto para a temporada, mas iniciou as atividades de pré-temporada com o elenco que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Leo Fernández perdeu espaço na reta final da última temporada. O jogador não foi inscrito para o Mundial de Clubes e nem foi relacionado para completar os treinos na Arábia Saudita, como os casos do goleiro Gustavo Ramalho, o zagueiro Felipe Andrade e o atacante Lelê, além do meia Giovanni, que já deixou o clube após o término do contrato.

A situação de Leo Fernández não é simples. O uruguaio foi contratado por empréstimo até junho de 2024, com opção de compra de US$ 8 milhões (cerca de R$ 39,36 milhões). Apesar de ter sido oferecido para outros clubes, o interessado terá que pagar o Toluca, do México, e reembolsar o Fluminense pela rescisão do empréstimo.

Leo Fernández foi contratado por empréstimo no meio da temporada de 2023. Com a camisa do Fluminense, disputou 20 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, além de ter conquistado o título da Libertadores. Porém, o uruguaio não conseguiu se firmar e foi perdendo espaço até mesmo no banco de reservas.