Renato AugustoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/01/2024 21:59

Rio - Segundo reforço para a temporada 2024, Renato Augusto usará a camisa de número 88 no Fluminense. A revelação foi feita nas redes sociais pelo perfil de uma das lojas oficiais do Tricolor. Confira abaixo:

O Fluminense oficializou a chegada de Renato Augusto na sexta-feira passada (5). Ele estava livre no mercado após não renovar com o Corinthians e firmou contrato com o Tricolor válido até o fim de 2025.

Já nesta segunda-feira, 8, ele realizou os primeiros treinos com a camisa do Flu. Abaixo, veja imagens:

A segunda-feira marcou o primeiro dia de treinos do Renato Augusto com a Armadura Tricolor!



Que comece o @Cariocao! pic.twitter.com/BKSKhXaIdk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 8, 2024