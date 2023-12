Antônio Carlos, zagueiro do Orlando City - Divulgação

Publicado 16/12/2023 19:26

Rio - O Fluminense anunciou, na noite deste sábado (16), a contratação do zagueiro Antonio Carlos, que estava no Orlando City. Ele é o primeiro reforço do Tricolor para a próxima temporada e assinou até o fim de 2026.