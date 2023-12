Jhon Arias - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/12/2023 14:30

Arábia Saudita - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, Jhon Arias, de 26 anos, foi questionado em Jidá sobre sua permanência no ano que vem. O colombiano se disse feliz, ressaltou seu contrato com o clube carioca, mas reforçou que futebol é dinâmico e sempre existe a possibilidade de uma transferência.

"Eu tenho contrato até 2026, renovei no ano passado, mas estamos próximos de uma janela. No futebol tudo muda muito. Estou feliz no Fluminense, mas não gosto de prometer coisas. Eu tenho contrato e acho que seria desrespeitoso ficar falando outra coisa. Não sabemos o que vai acontecer na frente. Mas independentemente do que acontecer, estou feliz aqui. Vou tratar de desfrutar o máximo possível o Mundial", afirmou.

O Zenit, da Rússia, demonstrou interesse em Jhon Arias recentemente, mas o Fluminense endureceu e o clube russo optou por negociar com o Palmeiras por Arthur. O diretor executivo do clube carioca, Paulo Angioni afirmou recentemente que o Tricolor não trabalha com a possibilidade de vender o colombiano.

"Tem que ir passo a passo, pés no chão e sabendo que não tem rival fácil porque estamos falando do campeão de cada continente. Esse jogo da semifinal, independente de quem seja, vai ser extremamente difícil e vai precisar da nossa melhor versão e o melhor", disse.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021 e conquistou até o momento dois Cariocas e uma Libertadores pelo clube carioca. No total, o colombiano entrou em campo em 141 partidas, fez 28 gols e deu 34 assistências.