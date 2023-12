Marcelo Lomba defende o Palmeiras desde 2022 - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 16/12/2023 12:24

Após acertar com Antônio Carlos e Renato Augusto, o Fluminense monitora mais nomes no mercado de transferências. Sabendo disso, o clube das Laranjeiras demonstrou interesse na contratação do goleiro Marcelo Lomba, jogador revelado pelo Flamengo e que atualmente defende o Palmeiras. As informações são do site "Saudações Tricolores".

O Fluminense busca um jogador experiente para ser o reserva imediato de Fábio na meta tricolor. Com isso, o clube monitora a situação de Marcelo Lomba, que tem seu contrato com o Palmeiras se encerrando no final do ano. A diretoria alviverde, inclusive, já entrou em contato com o jogador de 36 anos para prolongar seu vínculo, mas, até então, nada foi acertado.

Marcelo Lomba é cria das categorias de base do Flamengo e defendeu o clube da Gávea entre 2008 e 2010, até ser negociado com o Bahia. Após passagens por Ponte Preta e Internacional, o goleiro atua pelo Palmeiras desde 2022, onde é reserva imediato de Weverton. No Alviverde, Lomba fez 16 partidas, sendo cinco na última temporada, e saiu oito jogos sem sofrer gols.