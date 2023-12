André está valorizado - Marcelo Goncalves/ Fluminense

André está valorizadoMarcelo Goncalves/ Fluminense

Publicado 15/12/2023 16:00

Rio - Sem propostas no momento, o volante André, de 22 anos, tem sido oferecido a clubes do futebol europeu. Um deles é o PSG. A ação foi do empresário Jorge Mendes, nascido em Portugal, e que tem jogadores que atuam no clube francês. As informações são do jornalista Victor Lessa.

André recebeu propostas para deixar o Fluminense no meio do ano, porém, o Tricolor priorizando a disputa da Libertadores chegou a rejeitar uma proposta de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 162,06 milhões) do Liverpool.

Convocado para a seleção brasileira nos últimos jogos, a tendência é que André não continue no Fluminense no ano que vem. O Tricolor espera receber propostas na casa dos 35 milhões de euros (cerca de R$ 189,07 milhões) após a disputa do Mundial de Clubes.