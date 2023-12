Bruno Rodrigues já teria dado sinal positivo para a transferência ao Fluminense - Staff Images / Cruzeiro

Rio - O Fluminense pode ser o dono da melhor proposta pelo atacante Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, até o momento. O Tricolor teria oferecido 4,8 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões) pela contratação do jogador, que está sendo cobiçado também por Internacional, Grêmio, Corinthians e São Paulo. As informações são da 'Goal'.

A confiança por um desfecho positivo nas tratativas com a Tombense - detentor dos direitos econômicos do atacante - é grande no Fluminense. O Cruzeiro já desistiu da possibilidade de manutenção do atleta no clube, visto que não pretende igualar a oferta.



Bruno Rodrigues, inclusive, já teria dado sinal positivo para a transferência ao clube carioca. Entretanto, aguarda que os demais interessados se manifestem antes de firmar compromisso com o Fluminense.

Ainda de acordo com a 'Goal', Bruno Rodrigues assinaria contrato por cinco temporadas e receberia R$ 700 mil mensais no Tricolor. Além disso, teria luvas de R$ 2 milhões. O desejo do clube seria comprar a totalidade dos direitos econômicos do atacante.

No Cruzeiro, em 2023, entrou em campo 35 vezes no Campeonato Brasileiro, sendo 30 como titular, mandou a bola para as redes oito vezes e deu quatro assistências.