Ronny Pessanha de Oliveira foi encontrado na Muzema, na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 24/03/2025 11:53

Rio - Ronny Pessanha de Oliveira, ex-policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), apontado como responsável pelo treinamento de traficantes do Comando Vermelho (CV), foi preso nesta segunda-feira (24) em uma operação das polícias Civil e Militar, na Muzema, na Zona Oeste.

Segundo as investigações, Ronny, conhecido como Caveira e principal alvo da ação, é peça-chave na logística da facção, com atuação direta em aliança com lideranças do Complexo da Penha, na Zona Norte. O homem também é investigado pelo crime de lavagem de dinheiro, realizada por meio de uma empresa de vigilância patrimonial utilizada como fachada para movimentações financeiras ilícitas.



Além do envolvimento no tráfico de drogas, a Civil informou que o ex-PM é acusado de controlar, de forma violenta, diversos empreendimentos imobiliários em comunidades como a Muzema, Tijuquinha, Morro do Banco e Sítio do Pai João, usando armas pesadas para expulsar moradores e tomar posse de imóveis.

Ronny já havia sido preso em outras oportunidades por envolvimento com o crime organizado. Em março de 2024, ele foi detido com uma pistola ilegal, em um carro de luxo , avaliado em aproximadamente R$ 220 mil, também na Muzema. Na época, ele respondeu o crime em liberdade após o pagamento de fiança.

Em 2020, Pessanha foi preso em uma operação contra uma milícia que atua na mesma comunidade e em Rio das Pedras , ainda na Zona Oeste. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o ex-PM se valia da amizade com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, preso desde 2023, filho de Dalmir Pereira Barbosa, um dos chefes da milícia de Rio das Pedras, para organizar eventos, como shows e festas, na comunidade da Muzema. Em 2021, Ronny foi acusado de cobrar taxas de construtores na favela.

Ainda segundo as investigações da época, o acusado passou a ostentar uma vida de luxo nas redes sociais . Em uma das fotos, ele aparece sentado em uma moto e ao lado de uma BMW que na época foi avaliado em mais de R$ 200 mil. A quebra da aliança entre líderes da milícia da Muzema e de Rio das Pedras fez com que Ronny se aliasse a traficantes do Comando Vermelho.

Oliveira foi excluído do quadro da PM, em dezembro de 2020, por indisciplina. A expulsão foi motivado por uma prisão três anos antes, além de outras investigações. Além do Bope, ele também já atuou no 41º BPM (Irajá).

Operação

A primeira fase da Operação Contenção tem como objetivo atacar o avanço territorial do Comando Vermelho na Zona Oeste. A ação busca atingir diretamente os principais responsáveis pelo comando das atividades da facção na região, interrompendo o fluxo de dinheiro, drogas e armas que sustentam o grupo.

Atuam na operação a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), delegacias vinculadas ao Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e unidades especializadas do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). Já a Polícia Militar trabalha com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, o Bope e com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal.

Juntas, as unidades cumprem 22 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária.