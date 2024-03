Ronny Pessanha de Oliveira - Reprodução / Redes Sociais

Ronny Pessanha de OliveiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/03/2024 17:53 | Atualizado 27/03/2024 22:13



Rio - O ex-policial militar do Batalhão de Operações Especial (Bope) Ronny Pessanha de Oliveira, de 33 anos, foi preso, na noite desta terça-feira (26), com uma pistola ilegal, em um carro de luxo dentro da Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste. Pessanha é suspeito de estar aliado ao tráfico de drogas na comunidade . O policial foi preso em dezembro de 2020 e ficou pouco mais de um ano na cadeia.

Os agentes foram acionados para verificar denúncia sobre criminosos armados realizando uma falsa blitz na Estrada do Itanhangá. Apesar de não encontrarem os suspeitos inicialmente, policiais militares do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) abordaram um veículo Mercedes Benz C180, conduzido por Oliveira. O carro é avaliado em aproximadamente R$ 220 mil.

Além da pistola Taurus 380. com carregador e munições, ele tinha uma identidade da Polícia Militar e documentos da arma. Pessanha, conhecido como 'Caveira' ou 'Neguinho do Bope', foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Ele vai responder em liberdade após pagamento de fiança no valor de R$ 8 mil. A arma permaneceu apreendida.

Em nota, a Polícia Militar informou que o agente foi excluído do quadro da corporação, em dezembro de 2020, por indisciplina. A expulsão foi motivado pela prisão três anos antes, além de outras investigações.

Segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o ex-PM se valia da amizade com Taillon de Alcântara Pereira Barbosa , filho de Dalmir Pereira Barbosa, um dos chefes da milícia de Rio das Pedras, para organizar eventos, como shows e festas, na comunidade da Muzema. Em 2021, ele foi acusado de cobrar taxas de construtores na favela.

Ainda segundo as investigações do MP, Ronny passou a ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Em uma das fotos, ele aparece sentado em uma moto e ao lado de uma BMW que na época foi avaliado em mais de R$ 200 mil.

Tráfico de drogas

A quebra da aliança entre líderes da milícia da Muzema e de Rio das Pedras fez com que Ronny se aliasse a traficantes do Comando Vermelho. O ex-PM começou a treinar traficantes para invadir territórios da milícia e de outras facções criminosas rivais.