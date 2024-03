Fuzis apreendidos na prisão de 15 milicianos em Campo Grande. Nos dois primeiros meses do ano, 1.006 armas de fogo foram confiscadas - Reginaldo Pimenta

Fuzis apreendidos na prisão de 15 milicianos em Campo Grande. Nos dois primeiros meses do ano, 1.006 armas de fogo foram confiscadas Reginaldo Pimenta

Publicado 27/03/2024 19:59

Rio - As forças de segurança estaduais apreenderam, entre janeiro e fevereiro deste ano, 128 fuzis no Rio de Janeiro, uma média de 2,1 armamentos recolhidos por dia. O número apresenta um aumento de 6% em relação ao primeiro bimestre de 2023. Ao todo, 1.006 armas de fogo foram confiscadas pelos policiais nos dois primeiros meses deste ano, representando uma média de 17 por dia em todo o estado.

O estudo do Instituto de Segurança Pública (ISP) também apontou uma queda no número de crimes contra vida, atingindo o menor número de mortes desde que os dados passaram a ser coletados pela autarquia, em 1991. O indicador, que engloba crimes como homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção por agente do Estado, apresentou uma redução de 21% no primeiro bimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.

"Alcançar uma redução tão expressiva nos crimes contra a vida é algo que precisa ser destacado. Temos trabalhado muito para isso, com investimentos em treinamento e tecnologia nas nossas forças de segurança. E vamos continuar trabalhando para reduzir ainda mais esses e outros indicadores", comentou o governador Cláudio Castro.

De acordo com o Governo do Rio, houve um registro de uma redução do número de mortes por intervenção de agentes do Estado, sendo 45% a menos do que no mesmo período do ano anterior. Também foi constatada uma queda de 13% de casos de homicídios dolosos, sendo que, destacando apenas o mês de fevereiro, o declínio foi de 23% com relação a 2023.

"Os números consolidados pelo ISP mostram que enquanto a produtividade policial vem aumentando, foram quase 1 mil armas apreendidas em dois meses, os crimes contra a vida vêm caindo mês a mês. Esse é o resultado de muito trabalho, com integração, foco e eficiência", ressaltou o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

"O apoio do Governo do Rio à cultura de uso de dados representa um divisor de águas para a segurança pública fluminense. A partir das evidências, é possível elaborar estratégias de policiamento direcionadas, levando em consideração as especificidades locais do Rio de Janeiro", complementou Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP.

Dados divulgados pelo ISP



- Letalidade violenta: 304 mortes em 2024 e 411 em fevereiro de 2023. Na comparação com fevereiro de 2023, o indicador registrou redução de 26%. No acumulado dos dois primeiros meses, a diminuição foi de 21%. Foi o menor número de mortes para o mês e para o acumulado desde o início da série histórica, em 1991.



- Morte por intervenção de agente do Estado: 54 mortes em 2024 e 98 em fevereiro de 2023. Na comparação com fevereiro de 2023, o indicador registrou redução de 45%. No acumulado dos dois meses, a diminuição foi 45%. Estes foram os menores números para o mês e para o acumulado desde 2016.



- Homicídio doloso: 236 casos em 2024 e 305 em fevereiro de 2023. Na comparação com fevereiro de 2023, o indicador registrou redução de 23%. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a diminuição foi de 13%. Estes foram os menores números de casos para o mês e para o acumulado desde 1991.



- Roubo de carga: 160 casos em 2023 e 306 em fevereiro de 2024. Na comparação com fevereiro de 2023, o indicador registrou redução de 48%. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a diminuição foi de 41%. Estes foram os menores números de casos para o mês e para o acumulado desde 1999.



- Armas apreendidas: 1.006 apreensões no primeiro bimestre de 2024. Por dia, foram 17 armas retiradas de circulação.



- Fuzis apreendidos: 128 apreensões no primeiro bimestre de 2024. Na comparação com o primeiro bimestre de 2023, o indicador registrou aumento de 6%. Em média, foram dois fuzis apreendidos por dia.



- Prisão em flagrante: 6.855 prisões no primeiro bimestre de 2024. Na comparação com o primeiro bimestre 2023, o indicador registrou aumento de 15%. Por dia, as polícias Civil e Militar prenderam cerca de 114 pessoas em flagrante.



- Recuperação de veículos: 2.654 veículos recuperados no primeiro bimestre de 2024. Na comparação com o primeiro bimestre de 2023, o indicador registrou aumento de 18%.

Os dados do ISP são baseados nas ocorrências registradas em delegacias de todo o estado do Rio.