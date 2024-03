Prisão foi realizada por agentes da DHC - Divulgação

Publicado 27/03/2024 21:09 | Atualizado 27/03/2024 22:15

Rio- Um miliciano foi preso em flagrante por ser suspeito de matar um homem, nesta terça-feira (26), em Sepetiba, Zona Oeste. Ele foi autuado pelos crimes de constituição de milícia privada e homicídio qualificado. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e teve com o apoio de PMs.



A vítima estava de carro, em Santa Cruz, na Zona Oeste, quando foi abordada por indivíduos fortemente armados em um outro veículo. Houve confronto e o miliciano rival acabou morrendo.



A DHC iniciou a investigação e a perícia foi feita no local. Imagens de câmeras de segurança foram colhidas para análise. Com isso, agentes perceberam que um dos criminosos havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na perna e realizaram buscas em hospitais da região para localizar o autor, que teria ido buscar atendimento médico. Ele foi encontrado em uma unidade de saúde no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, a vítima integrava uma organização criminosa em Sepetiba e era um dos responsáveis pela cobrança de taxas dos comerciantes e moradores locais para prestação de serviços de segurança, além da exploração ilícita de serviços de telefonia e internet. O homicídio teria sido motivado por disputas de liderança nessa milícia.



A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar os demais autores do crime.