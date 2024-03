PF prendeu pescadores em flagrantes - Divulgação / PF

PF prendeu pescadores em flagrantesDivulgação / PF

Publicado 27/03/2024 19:57 | Atualizado 27/03/2024 20:53

Rio - Pescadores foram presos em flagrante, nesta terça-feira (27), com quase 50kg de diferentes espécies de pescados, provenientes da pesca ilegal, ocorrida na Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele foram detidos pela Polícia Federal na porção marinha do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), área protegida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), onde a atividade é proibida.



Dentre os pescados, foi identificada a presença de uma raia-viola brasileira, Pseudobatos horkelii, espécie criticamente ameaçada de extinção. No Brasil, a captura desta espécie é proibida. Os infratores foram presos em flagrante e conduzidos à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.



Os pescados retidos foram avaliados por um médico veterinário, que identificou individualmente quais as espécies resgatadas, além de atestar a aptidão dos peixes para consumo humano imediato. Assim, foi realizada a doação para a associação de moradores de uma comunidade de baixa renda de Niterói.

A ação foi realizada pelo Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom), com apoio dos agentes do Inea, do Peset e da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. A Marinha ainda confiscou duas embarcações com documentação irregular.