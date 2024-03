O caso aconteceu no Pechincha, Zona Oeste, em frente a uma viatura da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 27/03/2024 20:15 | Atualizado 27/03/2024 21:49

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), um suspeito de ter participado de uma tentativa de assalto a um carro na frente de uma viatura da Polícia Civil no Pechincha, Zona Oeste. Leonardo da Silva Waquim de Souza, de 35 anos, foi encontrado na Cidade de Deus, também na Zona Oeste.

A ação foi realizada por agentes da 41ª DP (Tanque) com auxílio de policiais da 74ª DP (Alcântara). O crime aconteceu na noite desta terça-feira (26) na Rua Ana Silva e foi gravado por uma câmera de segurança. No vídeo, um homem armado ameaça o motorista, que estava com uma criança no carona, e o expulsam do veículo.

A gravação, que dura menos de dois minutos, mostra ainda momento em que o suspeito desembarcou de um outro veículo para anunciar o assalto. A vítima estava prestes a entrar em um condomínio quando foi abordada.

Com uma arma, o homem abre a porta para retirar o motorista, que sai com as mãos na cabeça e dá a volta para o lado onde estava a criança. O suspeito chega a entrar no veículo, mas não consegue arrancar com o carro e foge em seguida.

O caso aconteceu por volta das 19h40. A viatura estacionada era da 74ªDP (Alcântara), delegacia localizada em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral vai instaurar sindicância para apurar as circunstâncias da presença da viatura naquela localidade.

A 41ª DP (Tanque), assim que tomou conhecimento do fato, abriu procedimento para identificar a vítima, a fim de que a mesma auxilie com informações que ajudem na investigação, bem como os criminosos envolvidos. O policial que estava responsável pela viatura também será intimado para prestar depoimento.