O caso aconteceu no Pechincha, Zona Oeste, em frente a uma viatura da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 27/03/2024 06:48 | Atualizado 27/03/2024 08:52

Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto em frente a uma viatura da Polícia Civil que estava estacionada na Rua Ana Silva, no Pechincha, Zona Oeste, na noite desta terça-feira (27). No vídeo, um homem armado ameaça o motorista, que estava com uma criança no carona, e o expulsam do veículo.



A gravação, que durou menos de dois minutos, mostra ainda o exato momento em que o suspeito desembarcou de um outro veículo para anunciar o assalto. A vítima estava prestes a entrar em um condomínio quando foi abordada.

Vídeo mostra tentativa de assalto em frente a viatura estacionada da Polícia Civil. O caso aconteceu no Pechincha, na Zona Oeste do Rio.#Assalto #Rio #ODia



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/ZHwFOQ4f6C — Jornal O Dia (@jornalodia) March 27, 2024



Com uma arma em mãos, o homem abriu a porta para retirar o motorista, que saiu com as mãos na cabeça e rodeou o carro para o lado onde estava a criança. O suspeito chega a entrar no veículo, mas não consegue arrancar com o carro e foge em seguida.



O caso aconteceu por volta das 19h40. A viatura estacionada era da 74ªDP (Alcântara), delegacia localizada em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral vai instaurar sindicância para apurar as circunstâncias da presença da viatura naquela localidade.



Em relação ao crime, a 41ª DP (Tanque), assim que tomou conhecimento do fato, abriu procedimento para identificar a vítima, a fim de que a mesma auxilie com informações que ajudem na investigação, bem como os criminosos envolvidos. O policial que estava responsável pela viatura também será intimado para prestar depoimento.