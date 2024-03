Previsão segue apontando chuva fraca e moderada para os próximos dias - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 27/03/2024 08:26 | Atualizado 27/03/2024 10:15

Rio - A previsão segue apontando chuva fraca e contínua entre esta quarta-feira (27) e o próximo domingo (31). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o predomínio será de céu nublado e as temperaturas ficarão estáveis. No Domingo de Páscoa, por exemplo, os termômetros podem atingir os 17°C. Além disso, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana, ainda têm alerta de deslizamento

Nesta quarta-feira, segundo o COR, a presença de um canal de umidade na região Sudeste manterá o tempo instável na cidade. Por isso, o céu ficará nublado ao longo do dia, com previsão de chuva fraca e isolada, principalmente nos períodos entre a tarde e a noite. Os ventos estarão moderados e podem chegar até 51,9 km/h.



Entre quinta (28) e sexta-feira (29), o tempo continuará instável no Rio. No entanto, poderá ocorrer pancadas de chuva na sexta, quando o volume das precipitações deve passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Já na quinta, as temperaturas seguirão estáveis, com mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.



No sábado (30) e no Domingo de Páscoa, ventos úmidos vindos do oceano manterão o clima chuvoso no Rio, com previsão de pancadas fracas e moderadas. De acordo com o COR, este fim de semana deverá ter a menor temperatura, com os termômetros podendo chegar aos 17°C no domingo.

Segundo o relatório do Cemaden desta terça-feira (26), a Região Metropolitana apresenta alta possibilidade de enchentes. Outras áreas, como Baixada, Sul, Norte e Noroeste Fluminense, têm chances moderadas para a ocorrência destes eventos. Nessas regiões, ainda que a previsão seja de chuva fraca, não se descarta a possibilidade de pontuais deslizamentos de terra, devido ao alto acúmulo de água no solo.

Risco de deslizamentos



A Região Serrana segue em alerta para a ocorrência de enchentes e deslizamentos, causados pelas chuvas. Segundo o relatório, a possibilidade desses eventos acontecerem são consideradas altas em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Até o momento, nove pessoas morreram e quase 600 ficaram desabrigadas devido às tempestades, que começaram na última quinta-feira (21).

De acordo com o órgão, em razão da previsão de pancadas de chuva na Região Serrana, são grandes os riscos de enxurrada, alagamentos e inundações, especialmente em Petrópolis. Por conta do volume das precipitações e do solo molhado, é possível que haja deslizamentos de terra, principalmente em encostas urbanizadas, além de "quedas de barreira" nas margens de rodovias.