Petrópolis segue com riscos de enchentes e deslizamentos devido às chuvas - Reprodução / Arquivo

Petrópolis segue com riscos de enchentes e deslizamentos devido às chuvasReprodução / Arquivo

Publicado 26/03/2024 10:45 | Atualizado 26/03/2024 13:14

Rio - A Região Serrana do Rio segue em alerta para a ocorrência de enchentes e deslizamentos causados pelas chuvas. Segundo relatório do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) desta terça-feira (26), a possibilidade desses eventos acontecerem são consideradas altas.

Ainda de acordo com o Cemaden, devido a previsão de pancadas de chuva na Região Serrana, são grandes os riscos de enxurrada, alagamentos e inundações, especialmente em Petrópolis. Por conta do acúmulo de precipitações e do solo molhado, é possível que haja deslizamentos de terra, principalmente em encostas urbanizadas, além de "quedas de barreira" às margens de rodovias.

"Neste momento, o alerta é de nível alto por conta da chuva passada. Os deslizamentos de terra têm como uma das causas a chuva anterior, porque isso mantém a umidade do solo muito alta. Existe sim o risco, mas deve diminuir gradualmente nos próximos dias. A tendência é de uma melhora geral, por isso é importante que a gente fique monitorando a situação nas próximas 48 horas", explicou o coordenador geral de operações do Cemaden, Marcelo Seluchi.

Já a Região Metropolitana do Rio apresenta alta possibilidade de enchentes. Outras áreas, como Baixada, Sul, Norte e Noroeste Fluminense, têm chances moderadas para a ocorrência destes eventos. Nessas regiões, ainda que a previsão seja de chuva fraca a moderada, não se descarta a possibilidade de pontuais deslizamentos de terra, devido ao alto acúmulo de água no solo.

O estado do Rio foi atingido por uma frente fria e, desde a noite da última quinta-feira (21), vem sofrendo com tempestades. Até o momento, nove pessoas morreram e quase 600 ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas.

"As pessoas devem ficar atentas e seguir a risca todas as orientações da Defesa Civil. Se as sirenes de alerta tocarem, elas devem sair de suas casas para se protegerem", reforçou Marcelo Seluchi.

Confira a previsão do tempo

Segundo o sistema Alerta Rio, a terça-feira (26) vai ser marcada por tempo instável na capital, devido a ventos úmidos vindos do oceano. Com céu nublado, á previsão é de chuva fraca a moderada em qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 29°C.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, o tempo seguirá instável de quarta-feira (27) até sábado (30). A expectativa é de chuva fraca a a moderada, podendo passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade - o que caracteriza uma chuva forte - e fazer a cidade entrar em estágio de alerta 2, quando há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade com potencial de agravamento.

As temperaturas seguem estáveis ao longo da semana, variando entre 19ºC e 29ºC na quarta-feira (27) e entre 19º e 30ºC na quinta (28). Já na sexta-feira (29) os termômetros devem marcar mínima de 18ºC e máxima de 29ºC e no sábado (30), devem ficar entre 20ºC e 31ºC.



Em Petrópolis, a previsão é de chuva e céu nublado ao longo de toda a semana, segundo o Clima Tempo. Nesta terça (26), a temperatura mínima é 16ºC e a máxima de 23ºC. Já na quarta-feira (27), os termômetros vão variar entre 16ºC e 24ºC e na quinta-feira (28) entre 15º e 23ºC.

Na sexta-feira (29) o cenário deve permanecer o mesmo. Com expectativas de precipitações a qualquer momento, a temperatura máxima prevista é de 23ºC enquanto a mínima é de 16ºC. No sábado também não haverá grandes mudanças, com termômetros marcando entre 17ºC e 25ºC.