O caso aconteceu na Rua Álvaro de Oliveira - Google Street View

Publicado 26/03/2024 11:57 | Atualizado 26/03/2024 14:55

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (26) no bairro Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na Rua Álvaro de Oliveira.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os agentes constataram a morte de um homem vítima de disparos de arma de fogo.

Em relatos nas redes sociais, testemunhas disseram que tiros foram ouvidos por volta das 21h de segunda-feira (25) nas proximidades da Comunidade Buraco Quente.

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, a DHC investiga a morte do homem. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivaçãodocrime.