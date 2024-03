Ciclovia da Avenida Niemeyer - divulgação

Ciclovia da Avenida Niemeyerdivulgação

Publicado 27/03/2024 01:30

Passo todos os dias pela Avenida Niemeyer e digo de cara: não é mais uma opinião sobre a ciclovia ou não. Isso deveria ser uma consulta lá atrás.

Fato é que o impasse da reabertura é muito mais perigoso do que qualquer outra opção.

Explico. A prefeitura quer reabrir, além dos 44 milhões gastos lá atrás, outros 10 foram gastos na reforma. E só agora o Ministério Público Federal se opõe?

Eu sempre me pergunto onde estão algumas instituições antes dos acontecidos ou construções.

Voltando à minha rotina, vejo pessoas utilizando a ciclovia Tim Maia reformada normalmente, enquanto outras aguardam a decisão oficial. E aí que mora o perigo. As duas situações confundem os motoristas.

Ciclistas e pedestres na ciclovia e na via expressa são uma bomba-relógio.

Esses dias registrei tudo isso num dia só.

A ciclovia, mesmo que ainda proibida, lotada e no asfalto ciclistas e uma mãe com uma criança de no máximo 10 anos se espremendo entre o muro da ciclovia e os carros.

As indecisões não só custam dinheiro como são risco para a população. E se acontecer alguma coisa, o primeiro a sair de cena é quem deveria desde o começo auditar pilastras por pilastras, os órgãos fiscalizadores.

Pedreiro de obra pronta já conhecemos até das mal acabadas.

Tá feio

A bomba de domingo fez a repórter que habita em mim resgatar antigas fontes de "balcão de delegacia". Pra quem não sabe, por mais de cinco anos fui repórter policial no Rio de Janeiro.

A história dos irmãos Brazão não é novidade nos bastidores há anos.

O fator surpresa foi a citação oficial do delegado Rivaldo Barbosa. Ser equiparado aos mandantes me fez ligar para várias fontes.

A maioria ainda não convencida, por falta de provas e ainda ser apenas a palavra de um executor.

Mas vamos ao fato curioso que serve para esta colunista aqui.

À época, esse velho conhecido me relatou que era comum esses personagens hoje conhecidos vivos ou

mortos "visitarem" a DH e não para dar depoimento. Afinal, na época nem eram citados em inquéritos.

Alguns com nomes famosos, como Lessa hoje, morando perto, passavam e perguntavam da vida de

alguns agentes pelo nome. "Papo de comadre."

Uma vez, segundo essa fonte, uma autoridade disse: "Isso é intimidador e estratégico". E foi a primeira vez

que ele ouviu a palavra Escritório do crime.

Quem tem que provar corrupção, participação agora é a esfera federal.

Mas esse é o ErreJota, nem sempre é o dinheiro que amedronta, a covardia com quem tem nome a zelar

também faz recuar.

Vou reforçar aqui, não isenta uma prevaricação, mas e você, o que faria?!