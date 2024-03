Publicado 18/03/2024 00:00

Antes era a obra na Américas, agora é nítido com a volta às aulas.



A Barra e o Recreio não estão preparados para o crescimento demográfico dos últimos dez anos.



Falo por mim. Nunca costumo dar meu endereço. Mas sou moradora do Recreio quando tudo ainda era um pouco mais “bucólico”.



Como trabalho no Centro e saio, muito, muito cedo, posso falar com propriedade e lugar de fala.

Estamos encurralados.



As obras para melhoria da Américas estão sendo feitas, mas não há projeto que ajude no fluxo gigante de carros.



Os empreendimentos avançaram mesmo com a crise dos últimos anos , mas a promessa das ruas que “margeiam” as Américas não.



Nenhuma que dê acesso rápido aos moradores a locais como Salvador Alende. E o pior: essas ruas já existem, mas são de terra e terminam sem saída. Um projeto urbano fácil resolveria o problema.



Hoje para se ter uma ideia, sem horário de “rush” demoro mais para chegar ao fim da Barra do que cruzar toda Zona Sul, Aterro, até o Centro da cidade.



A conta não fecha! Cidade sem mobilidade não é funcional.



3,2,1

É Dedo na Cara

TÁ O FERVO!

Imperatriz Leopoldinense comemorou os seus 65 anos com uma feijoada na sua quadra, em Ramos - Divulgação

O Carnaval 2024 mal acabou, mas o de 2025 já está a pleno vapor… Fim de semana bombou nas quadras!



Sábado foi dia de feijoada para comemorar os 65 anos da Imperatriz Leopoldinense, lá na quadra, em Ramos. E mesmo com a sensação térmica de 60 graus na cidade, o calorão não foi capaz de parar a festa da comunidade.



Com a quadra lotada, a escola contou com as participações da Portela, Grande Rio, grupos de pagode, e com a presença da musa Rafa Kalimann. O novo coreógrafo da comissão de frente, Patrick Carvalho, também foi apresentado, reforçando os segmentos da atual vice-campeã.



Se em março já foi essa festança toda, imagine em abril, mês de São Jorge, o santo mais querido dos cariocas? As festas vão explodir!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O carioca sabe fazer festa como ninguém, e se tiver cervejinha gelada então… É imbatível! E tenho dito!