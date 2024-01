Rastro de destruição deixado pelas chuvas - divulgação

Rastro de destruição deixado pelas chuvasdivulgação

Publicado 22/01/2024 00:20

A chuva forte prevista não veio, por sorte, mas não quer dizer que estamos nem perto do rescaldo.

Vários bairros ainda com problema de abastecimento de luz e água. Em outros, a água foi e o estrago continua lá.

Espremido entre a Pavuna e o Jardim América, recebi o pedido de socorro de muitos moradores do Parque Colúmbia.

A água não demorou a baixar como na Baixada Fluminense, mas quando veio forte e foi embora, deixou o rastro. Os moradores limparam, mas ninguém apareceu por lá!

A creche do bairro está sem muro e até a árvore ameaça derrubar uma das salas. E ninguém foi tirar.

Algumas mães vão ter que ficar em casa ou se revezam para não perder o emprego.

"Nas redes sociais, a gente até consegue fazer um barulho", conta Aline Santos, que mora perto da creche e também perdeu tudo na enchente.

3,2,1... Dedo na cara!

TÁ FEIO

"Bom dia, minha querida... Morar na margem não é fácil. Vejo que tudo foi tão grande, mas aqui não foi diferente. Um homem morreu e foi levado na frente de testemunhas, que ainda tentaram salvar. Quem mora à beira de rio ou valão sabe bem do que eu estou falando. Sou André Moreira, vigilante e tenho 51 anos. Precisamos de qualquer ajuda. Eu perdi tudo, mas vou me refazendo. Não consigo parar de pensar

na minha mãe, ela é cadeirante. Não foi só a água do Rio Acari que levou a vida do frentista, ela subiu e invadiu tudo nosso. Água imunda, suja, não sobra nada. A única esperança é você ler, cobrar por nós e ser ouvida também."

Assim eu espero, Seu André....