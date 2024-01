Fortes chuvas castigam a Baixada Fluminense mais uma vez, deixando vários pontos alagados - Reprodução

Publicado 12/01/2024 00:00

Eu não vi uma gota, mas quando recebi a mensagem da Priscila, vendedora do centro de Nilópolis, nem acreditei que a gente estava a poucos quilômetros de distância.



"Tudo embaixo d'água de novo, Isabele!"



O endereço do "pancadão", Rainha do Aço, como é chamado o calçadão comercial novo de lá. Na cena, que se repetiu há poucos dias, a água não tinha para onde escoar.



"Foi tudo muito rápido de novo", disse ela, que complementou que nem foi uma chuva que demorou muito tempo e mesmo assim a enxurrada invadiu o comércio.

Em menos de uma semana não é normal. Uma chuva atípica pode até trazer transtornos, mas é fato que o Rainha do Aço tá tudo lindo, mas o esquema feito para escoar água de chuva não está funcionando.



Mais uma vez os comerciantes e vendedores trocaram o lucro pelos panos e rodinhos.



Em outros pontos da Baixada não foi diferente, com alagamentos com a chuva que caiu durante a tarde.



Dica ao eleitor morador da Baixada quando te pedirem voto e apresentarem projetos: perguntem e insistam qual plano para as fortes chuvas. Em caso de enrolação, não deixe seu voto ir literalmente por água abaixo.

TÁ FEIO

Falando ainda em chuva, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanhou as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, e chegou a enviar alertas para alguns municípios. A Baixada recebeu alerta de alto ou muito alto o risco hidrológico. Ou seja, com risco de alagamentos e inundações na capital, em Mesquita, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Queimados.



O que se viu na internet foi gente no meio da rua com alto risco de ser levado pela água e os bombeiros receberam também muitas ocorrências de árvores sem poda adequada com risco de atingir pedestres e telhados.



Não podemos esquecer que nessa época os raios também são um problema e o Brasil tem um alto índice todo verão.