Publicado 13/03/2024 00:00

O vídeo do estudante de 16 anos que vinha sendo espancado por mais de 10 colegas vai além de briga de escola.



O pai faz uma denúncia grave: um grupo denominado “Gangue do Colégio” age há muito tempo com alvos do mesmo perfil.



“Eles atacam em bando alunos que têm boas notas ou se destacam de alguma forma, meu filho se encaixa nos dois perfis”, conta o pai. "Apesar de ser lutador de jiu-jítsu e medalhista, meu filho é introspectivo e com boas notas".

O pai faz uma denúncia ainda mais grave: autoridades do colégio Francisco Caldeira de Alvarenga, no conjunto Urucânia, em Santa Cruz, sabem do grupo, mas os pais e outras crianças têm medo de denunciar formalmente.



O grupo, todos menores, chuta em bando a cabeça do jovem. Selvageria e covardia, mas que mostram o retrato de uma sociedade que ignora um fator importante: psicólogos e segurança em escolas públicas.



Não é passar pano nesse caso. Nesse a gangue tem que responder ao crime análogo de formação de quadrilha e até mesmo tentativa de homicídio. Foram vários chutes na cabeça.



Mas uma pesquisa mostra que no Rio apenas 7% das escolas públicas têm psicólogos.

Escola não é lugar de polícia, um mediador em lugares onde os conflitos externos chegam com mais intensidade dentro das escolas é prioridade, nesse caso já não mais.



3,2,1

DEDO NA CARA!



PINGO NO I

PMs que cantaram parabéns para miliciano foram afastados das ruas e ainda podem ser expulsos - Reprodução

Falando em polícia, o vídeo dos PMs participando da festa de aniversário do miliciano Jean Arruda é surreal.



Vai além de indisciplina militar.



Para quem não viu ainda, dois PMs que faziam a escolta de milicianos num hospital não só cantam parabéns como também filmam a festa com os custodiados nos leitos da enfermaria.



Jean foi baleado numa troca de tiros com policiais onde 15 foram presos.



Segundo a polícia, ele faz parte do Bando do Zinho.



O delegado Rafael Barcia foi bem claro no meu programa no SBT ao comentar o caso.

"Uma vergonha pra PM e um recado triste para uma sociedade que já desconfia da polícia. Miliciano se usa muitas vezes dessas relações escusas para ameaçar moradores. Essas imagens são tristes e absurdas por vários aspectos".



Vamos ver…



Se vai terminar em bolo…