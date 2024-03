Publicado 22/03/2024 00:00

Aqui não tem hipocrisia: é claro que eu acredito na ressocialização de todo ser humano, uma segunda chance, mas algumas coisas, diante de leis fracas, são necessárias acontecerem.



Essa farra de saidinhas de presos em datas festivas precisa sim ter um basta! A gente fala isso há anos…



A questão sempre debatida é sobre o critério utilizado para determinados presos… Claro que ninguém aqui vai generalizar, há pessoas que se ressocializam de fato, aproveitam a oportunidade, mas a real é que muitos saem e nem voltam pra cadeia! Voltam pra criminalidade, sem pensar duas vezes.



“Ah, 5% não voltam pra cadeia!”



Jura? 5% de quê? De sádicos, covardes, criminosos, envolvidos com o que há de pior na nossa sociedade.



A gente viu o caso essa semana da jovem Arielly Rodrigues, estagiária do Tribunal de Justiça, morta por “157”, por vagabundos, enquanto ia pra faculdade! É revoltante.



Então, semiaberto pra quem mata, estupra, rouba, ou faz parte de facção criminosa, não era pra existir nunca! essa escória tem que ficar em cana até o fim da pena.



Tem que colocar em pauta, votar, ir pra frente, mas, principalmente, mudar o código penal… Não se discute isso! Tem que ir além! E que seja só o começo.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

A história do menino de 2 aninhos, que morreu na UPA da Cidade de Deus, precisa ser investigada com rigor pela Secretaria Municipal de Saúde.



Se os pais afirmam que levaram a criança por 5 vezes ao local e não tiveram o atendimento necessário, tem que apurar o que aconteceu. Se foi negligência, descaso… É a dor de uma família que perdeu uma criança ativa para uma pneumonia! Não dá pra ficar sem resposta.



A mãe do menino, Evelin de Moura, conversou com a coluna e disse que não vai desistir de saber o que motivou de fato a morte do filho.



“Não pode ficar assim. Muitas mães já estão me procurando, com vários relatos parecidos. Então, essa missão não me foi dada à toa. Isso precisa ter fim.”

TÁ BONITO!

As mulheres trabalhadoras do meu Rio estão com tudo! E são os dados da Secretaria de Estado da Mulher, publicados ontem, que comprovam…



Segundo o “Diagnóstico do Empreendedorismo Feminino do Rio de Janeiro", o estado tem a maior proporção de mulheres à frente de negócios em todo o Brasil.



São 941 mil mulheres donas de negócios, ou seja, 38% dos empreendimentos são liderados por elas, o que ultrapassa a média nacional, de 34%. Que ótima notícia pra um sextou, hein?!



Mas há poréns… Mais de 66% dos negócios não possuem CNPJ, ou seja, trabalham na informalidade,e quase metade dessas empreendedoras (45%) recebem até um salário mínimo…

Essa realidade aí tem que mudar! Mas já é um avanço e tanto!



É a primeira vez que esse tipo de informação é divulgada e mapeada… Que seja a primeira de muitas, porque é um serviço fundamental para todas que já empreendem ou sonham em empreender. Isso é fortalecer as políticas públicas para nós mulheres. Parabéns ao Governo do Estado pela iniciativa.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Ninguém segura a gente, seja aqui ou em qualquer lugar, e tenho dito!