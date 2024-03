Publicado 27/03/2024 00:20

Na manchete: FGTS Futuro é liberado para a compra da casa própria.

Motoristas de aplicativo protestam contra projeto de lei que regulamenta a categoria.

Proibição de ambulantes irregulares na Uruguaiana será a partir de 8 de abril.

Menina de 4 anos que ficou 16 horas soterrada em Petrópolis recebe alta de hospital.

Ponte cai após ser atingida por navio nos Estados Unidos.

No D: Raul Gil será homenageado no programa de Luciano Huck, na Globo.

No Ataque, em jogo marcado por arbitragem polêmica, Brasil arranca empate com a Espanha (3 a 3) em Madri.

Ainda no Ataque: Fogão encara o Boavista hoje no primeiro jogo da final da Taça Rio, título que vale vaga

na Copa do Brasil 2025.