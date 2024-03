Mulher tentou contrabandear 1,2 kg de cocaína - Divulgação / PF

Mulher tentou contrabandear 1,2 kg de cocaínaDivulgação / PF

Publicado 26/03/2024 19:47

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte, com 1,2kg de cocaína escondida no corpo, além de ter ingerido 87 cápsulas do entorpecente. A prisão foi efetuada pela Polícia Federal no sábado (26), mas concretizada somente na segunda-feira (25) - ela precisou fazer uma lavagem estomacal para retirar a droga ingerida.

A presa, de 21 anos, pretendia embarcar em um voo comercial com destino a Paris, capital da França. Ela é de Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain), após fiscalização de rotina, encontraram a droga escondida na vagina, no reto, e no estômago. A mulher vai responder pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar até cinco anos de reclusão

Casos semelhantes