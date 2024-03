Droga estava em uma cinta amarrada ao corpo da passageira - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 09/03/2024 08:33

Rio - Uma mulher foi presa, na noite desta sexta-feira (8), com 3 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com a PF, a passageira pretendia embarcar em um voo com destino a Paris, na França.

A corporação informou que a mulher, de 36 anos, é do Pará e embarcou em Belém, fazendo escala no Rio. Durante fiscalização de rotina, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) identificaram a droga em uma cinta amarrada ao corpo da passageira, que foi presa em flagrante.

Após as formalidades legais, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A passageira vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.