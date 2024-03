Coronel João Jacques Busnello recebeu alta neste sábado (9) - Divulgação

Publicado 09/03/2024 22:56

Rio - O policial militar João Jacques Soares Busnello, que foi baleado duas vezes no tórax em um assalto na Zona Norte do Rio , recebeu alta neste sábado (9). Ele estava internado a cinco dias no Hospital Pasteur, no Méier.

Busnello foi baleado no momento que estava com sua moto, na Avenida 24 de maio. Ele foi abordado por dois homens em outra motocicleta, na segunda-feira (4), que anunciaram o assalto.



Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 25ª DP (Engenho Novo): "A perícia foi realizada no local e a motocicleta já foi recuperada. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas e agentes realizam outras diligências para identificar os autores do crime".



O agente já atuou como atirador de elite no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Entre as operações que já participou, está uma ação de tomada de refém em 2009, dentro de uma farmácia em Vila Isabel, na Zona Norte.

Na ocasião, Busnello baleou e matou o assaltante Sérgio Ferreira Pinto Junior e libertou a refém.