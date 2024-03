Homem agride mulher durante roubo em Rio Comprido - Reprodução

Publicado 09/03/2024 18:21 | Atualizado 09/03/2024 18:29

Rio - Um homem foi preso, neste sábado (9), após roubar uma mulher, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. Durante o crime, o suspeito chegou a agredir a vítima com um soco no rosto.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que o suspeito abordou a vítima. A gravação mostra a vítima saindo por um portão e segundos após sendo abordada pelo criminoso. A mulher tenta fugir, mas é agredida pelo homem, que rouba seu celular.

O caso aconteceu na Rua Barão de Sertório, nesta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) realizaram uma busca sobre o autor desse crime e encontraram o suspeito na Rua Santa Alexandrina. O homem usava o telefone roubado da mulher e confessou a autoria do crime.

O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).