Gustavo Francisco desapareceu em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 09/03/2024 16:29 | Atualizado 09/03/2024 16:54

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Gustavo Henrique Nascimento Francisco, de 19 anos, que foi até Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, visitar a namorada. Ele está desaparecido desde o dia 29 de fevereiro.

Ao DIA, o pai Luiz Gustavo Francisco disse que o filho foi até a casa da tia, em uma região conhecida como Areal, e de lá foi visitar a namorada, que mora perto. O último contato com Gustavo foi quando o jovem pediu dinheiro para ajudar no pagamento de um lanche.

"Nós conseguimos contato com ele às 1h30. Ele estava nessa localidade conhecida como Areal. Ele foi fazer um lanche lá e até pediu uns R$ 20 para ajudar no dinheiro. Ele marcou de ir para a casa da tia, que mora lá e de lá foi ver a namorada nesse local", afirmou.

Segundo Luiz, a polícia ainda não informou à família sobre o que pode ter acontecido com o jovem. "Até agora não. Nunca vi isso. Roubaram o celular dele e conseguiram achar a localização. Eles não falaram nada. Só informaram que o caso está sendo acompanhado pela delegacia. Nenhum detalhe do que aconteceu. Estamos nos sentindo mal. Não tivemos nenhum aparato. Todos os casos que acontecem nessa magnitude tem que ser acompanhado e a pessoa tem que ser tratada por um psicólogo. A gente não tem acompanhamento nenhum", explicou.

Uma das suspeitas da família indica um possível envolvimento do ex namorado da atual namorada de Guilherme, pois ele teria feito ameaças. Inclusive, ambos já teriam tido uma discussão. Mesmo com a angústia, Luiz segue com pensamentos positivos em busca de encontrar o filho com saúde. "Minha expectativa de encontrar ele bem está em 98%", finalizou.

O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Segundo a Polícia Civil, as buscas seguem em andamento para localizá-lo.