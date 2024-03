Publicado 10/03/2024 01:00

Na manchete: confira quanto custam os ovos de Páscoa e onde estão as ofertas. Pesquisar é a dica para o consumidor.

Em debate, a luta contra o etarismo. Preconceito em relação à idade atingiu Sabrina Sato após ela assumir romance com Nicolas Prattes.

Polícia Civil investiga o desaparecimento de jovem em Rio das Pedras.

Rio tem quase dois mil casos de dengue em 24 horas.

No D Mulher: ao levantar bandeiras contra a pressão estética, a atriz Paolla Oliveira se torna referência para outras mulheres.

No Ataque: Flamengo vence o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã e pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta para garantir seu lugar na final do Cariocão.

Ainda no Ataque: Vasco encara o Nova Iguaçu hoje, às 18h30, pela semifinal do Carioca. Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa, às 16h, pela Taça Rio.