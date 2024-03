Chuva pode voltar a atingir a cidade do Rio nesta semana - Armando Paiva / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 09/03/2024 20:41 | Atualizado 09/03/2024 20:59

Rio - A cidade do Rio entrou em Estágio 2, às 20h05 deste sábado (9), devido aos registros de chuva maior do que 10 milímetros em um período de 15 minutos em pelo menos duas estações. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), um dos principais pontos atingidos pela chuva foi a Ilha do Governador, na Zona Norte.

O Sistema Alerta Rio alerta sobre a possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de raios, para as próximas horas, principalmente sobre a Zona Norte da cidade.

Equipes da prefeitura foram acionadas para a Estrada do Jequiá, na Ilha do Governador para controlar um alagamento. Em Bento Ribeiro, na Rua Henrique Ferreira, também há um bolsão d'água. Agentes foram acionados para o local.

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há a possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Previsão do tempo

A previsão de chuva deve se estender para os próximos dias. No domingo (10), as áreas de instabilidade seguirão influenciando o tempo e também há previsão de pancadas isoladas de forma moderada a forte nos períodos da tarde e noite. Os termômetros devem variar entre 34°C e 23°C.

Já na segunda-feira (11), a chuva deverá ser fraca e isolada, no período da madrugada. A máxima prevista é de 33°C e a mínima de 21°C.



O tempo chuvoso termina na terça (12), quando haverá uma redução de nebulosidade sobre a cidade, segundo o Alerta Rio. Os termômetros devem variar entre 35°C e 19°C. Para quarta (13) também não há previsão de chuva e as temperaturas se manterão entre 36°C a 18°C.