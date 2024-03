Coronel João Jacques Busnello foi baleado durante assalto na Zona Norte - Divulgação

Coronel João Jacques Busnello foi baleado durante assalto na Zona NorteDivulgação

Publicado 04/03/2024 18:59

Rio - O coronel da Polícia Militar, João Jacques Busnello, foi baleado durante um assalto nesta segunda-feira (4), na Avenida 24 de Maio, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, a moto dele, uma BMW, modelo G 310 GS, foi levada pelos criminosos. Busnello foi atingido com dois tiros no tórax, sendo socorrido e levado para o CTI do Hospital Pasteur, no Méier. O estado de saúde dele é considerado estável.

João Jacques Busnello atuou como atirador de elite em ação de tomada de reféns em 2009 Reprodução/TV Globo

A PM informou que o policiamento foi intensificado na região e ações de varredura estão sendo feitas à procura dos criminosos envolvidos. A ocorrência está em andamento.

Busnello já atuou como atirador de elite no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Entre as ocorrências emblemáticas que já participou está uma ação de tomada de refém em 2009, dentro de uma farmácia em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, Busnello baleou e matou o assaltante Sérgio Ferreira Pinto Junior conseguindo a libertação da refém Ana Cristina Garrido.