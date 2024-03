João Vitor Novaes de Abreu foi preso com auxílio de informações do Disque Denúncia - Divulgação

João Vitor Novaes de Abreu foi preso com auxílio de informações do Disque DenúnciaDivulgação

Publicado 04/03/2024 21:52

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (4), o foragido João Vitor Novaes de Abreu, conhecido como "Abedi", de 25 anos, acusado de tentar matar um policial militar em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Após informações passadas pelo Disque Denúncia, os agentes do 10º BPM (Barra do Piraí) na Rua Manoel Carlos Ferreira, Parque Santana.

O crime aconteceu em dezembro do ano passado, no bairro Vila Helena. João Vitor e Lucas José de Campos Basílio, de 19 anos, suspeitos de integrar o tráfico de drogas, soltaram fogos de artifício próximo à casa do agente. No momento em que o policial saiu da residência para ver o que estava acontecendo, a dupla atirou diversas vezes contra a vítima, que recebeu atendimento médico e sobreviveu.

De acordo com as investigações, a tentativa de homicídio aconteceu em retaliação pela morte do traficante Daniel Dutra de Souza Santos, o "Dani Boy", de 23 anos, que teria sido baleado pelo policial três dias antes.

Após o crime, um dos bandidos fez uma transmissão ao vivo, mostrando uma arma de fogo. "Agora caiu mandado para mim! Baleei o cana lá na Vila. 'Tô' aqui da Rocinha! Pesadão na meiota", diz o suspeito.

No início de março, a 2ª Vara da Comarca de Barra do Piraí expediu um mandado de prisão preventiva contra os acusados por homicídio simples. Lucas José ainda não foi encontrado e é considerado foragido. Já João Vitor foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização de foragidos seja encaminhada por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ