Veículo foi encontrado em patrulha de guardas municipais na Avenida Brasil - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 04/03/2024 18:54 | Atualizado 04/03/2024 18:55

Rio – Agentes da Guarda Municipal prenderam, na manhã desta segunda-feira (4), um motorista de 38 anos que estava dirigindo um carro na faixa exclusiva do BRT e com as placas cobertas por uma toalha, na Avenida Brasil, altura do Caju, na Zona Norte. Ele também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O homem foi detido, levado para a 17ª DP (São Cristóvão) e preso por "adulterar ou remarcar qualquer sinal identificador do veículo automotor". Além da prisão, a situação gerou duas multas ao motorista: uma de R$ 293,47, por dirigir na faixa exclusiva do BRT, e outra no mesmo valor, por adulteração da placa do veículo.

Desde 2023, mais de 970 multas foram aplicadas por invasão de veículos na faixa exclusiva do BRT na Avenida Brasil. A fiscalização é realizada de forma complementar pela Guarda Municipal e CET-Rio.