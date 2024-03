Policiais e fiscais foram à loja na Rua Nossa Senhora de Copacabana - Reprodução

Policiais e fiscais foram à loja na Rua Nossa Senhora de CopacabanaReprodução

Publicado 04/03/2024 18:18 | Atualizado 04/03/2024 19:27

Rio - A Polícia Civil e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) interditaram, na manhã desta segunda-feira (4), uma loja clandestina de suplementos alimentares e cosméticos no interior de uma galeria da Rua Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, na Zona Sul.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor (Decon) foram ao estabelecimento com objetivo de verificar informações obtidas por meio do monitoramento de anúncios com ofertas de suplementos alimentares pela internet. No local, os policiais e fiscais da Ivisa-Rio constataram que a loja não possuía alvará de funcionamento e licença sanitária, motivando a interdição.