Seminário foi presidido pela desembargadora do TJRJ Denise Levy TredlerReprodução

Publicado 04/03/2024 17:51

Rio - O cientista político Heni Ozi Cukier e o desembargador federal William Douglas afirmaram, durante o seminário "Israel x Hamas: contexto histórico, jurídico e geopolítico" nesta segunda-feira (4), que o Brasil corre o risco de ser alvo de um ataque terrorista. Os participantes do seminário realizado no auditório da Escola da Magistratura do Rio (Emerj), consideram que o Estado de Israel está sendo criticado desproporcionalmente em relação ao Hamas.



"Seria um perigo se Israel não respondesse ao Hamas. Nunca se viu tantas pessoas marchando sob o manto ilusório pró-Palestina. O Hamas já venceu parte da guerra uma vez que em seu ataque mais violento, obteve o maior apoio. Se vamos bonificar o Hamas com um cessar-fogo, estamos dizendo para o mundo: faça mais isso", afirmou Heni Ozi Cukier na palestra desta segunda-feira.



A mesa foi presidida pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, Denise Levy Tredler. A magistrada abriu o seminário afirmando que a guerra iniciada no Oriente Médio em 7 de outubro não se restringe a Israel e Hamas. O grupo terrorista que controla ditatorialmente a Faixa de Gaza, atacou Israel naquela data, quando matou 1.200 pessoas e sequestrou mais de 200.



O cientista político Heni Ozi iniciou a palestra contextualizando que o ataque terrorista do Hamas teve como precedente a invasão russa à Ucrânia e afirmou que o grupo terrorista tem apoio do Irã. "A Rússia pediu autorização ao Xi Jinping para invadir a Ucrânia. Aí começa o fortalecimento desse grupo com a quebra do direito à soberania do país e com a lógica de incorporação ao território pela força", analisou Heni Ozi Cukier.



Segundo Cukier, o grupo de países que reúne China, Rússia e Irã tem como objetivo fazer um revisionismo do Direito Internacional e estabelecer novas regras, invadindo e tomando territórios na base da força. "Esse grupo passou a testar os limites das leis internacionais", afirmou.



O Irã, acrescentou o cientista especialista em paz internacional, tem como estratégia a expansão do poder por meio da religião além de ter um projeto nuclear em curso. "O Irã tinha todos os motivos para destruir um potencial acordo entre Israel e Arábia Saudita, aliada histórica dos Estados Unidos", pontuou. "O ataque do Hamas faz parte de um plano, que contou com ajuda do Irã", avaliou.

O objetivo do Hamas, acrescentou o cientista, é abalar o inimigo em uma estratégia de combate assimétrica, com uso do terrorismo. Sem poder bélico para enfrentar o exército israelense, a opção é aterrorizar, provocar reações e apostar na guerra das narrativas.



"Toda guerra é política. Acontece no nível da informação e da narrativa. Aquele que tem a melhor narrativa, ganha a política. Se você ganha a política, ganha a guerra. A religião é o argumento que deu força política para a disputa", analisou Ozi.



O debatedor e desembargador federal William Douglas afirmou que grupos políticos de esquerda, feministas e LGBTs estão sob negação e viés de confirmação ao, segundo ele, defender o Hamas. "Gente defendendo o Hamas, feministas e gays defendendo o Hamas. Estão em negação dizendo que as imagens de violência do grupo terrorista são propaganda de Israel. Eu não estou aqui para defender Israel, estou para defender alguma sanidade", declarou William Douglas.



"Para ser pró-Palestina, tem que ser contra ditadura. O que falta nesse caso e no movimento negro, na questão LGBT e no feminismo é analisar fatos e escolher princípios acima de partidarismo. O Hamas pode jogar míssel em cidade israelense que não dá em nada", criticou o desembargador federal.



Dilema israelense



Diante do terror imposto a Israel, o estado se confrontou com um dilema, afirmou o cientista político Heni Ozi. Se reagisse, poderia perder a guerra de narrativa e se envolver em uma guerra destrutiva. Por outro lado, o ataque mostrou que Israel tem fragilidade. Na lógica internacional, não reagir seria um convite para outros adversários destruírem o estado.



"Israel não tem alternativa a não ser destruir o Hamas dado a gravidade do ataque e a forma como foi exposto para o mundo", concluiu o palestrante. "O maior crime que o Hamas comete é o uso de palestinos como arma de ataque. Colocar civis nas condições que estão, se esconder debaixo deles, gastar todo dinheiro para produzir a maior máquina de guerrra já é um crime sem precedentes. O que me surpreende é as pessoas não terem críticas tão contundente contra isso", criticou o palestrante.



Para Heni Ozi Cukier, há antissemitismo na contenção das críticas da sociedade e de países contra o Hamas. "Se você está pronto para condenar Israel mas não ao Hamas, é muito fácil te colocar na categoria de ódio aos judeus", opinou.



O palestrante explicou que Israel e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu são passíveis de crítica, mas que defender que Israel não tenha um país é uma atitude antissemita. "Pode criticar Israel? Pode. Dizer que Netanyahu é de extrema direita? Sim. Mas sair na rua e dizer 'Palestina livre do rio ao mar' é antissemita", ressaltou Cukier.



Genocídio



O cientista político também fez uma consideração a respeito do debate se há um genocídio em curso no conflito. Heni Ozi Cukier afirma que não. "A convenção não estabelece o número para dizer o que é genocídio. A intenção é o uso da força indiscriminada com o propósito de exterminar outro povo. Se o que acontece em Gaza é genocídio, o que acontece na Rússia ou na Ucrânia é muito pior. Se tudo é genocídio, nada é genocídio, entende? Estamos ficando reféns da retórica da narrativa política, que conquista as pessoas pela emoção", avaliou.

Já o desembargador William Douglas afirmou que quem está querendo genocídio é o Hamas. "O Hamas acha que sua mulher ou filha pode ser escravizada sexualmente e tem gente querendo cessar-fogo contra o Hamas", disse à plateia do seminário da Emerj, no Centro do Rio.



Brasil no conflito



Especialista em paz internacional e resolução de conflitos, Heni Ozi acrescentou que o Brasil pode estar se expondo a ataques terroristas por ser considerado um "estado falido" na perspectiva do monopólio da força.



Ele ponderou que grupos terroristas já fizeram ataques à Argentina, que se fortaleceu, o que tornaria o Brasil mais atraente por ser o segundo país com maior população judaica na América Latina depois do vizinho argentino.



"O Brasil tem um problema muito grave. Também é um terreno fértil [para grupos terroristas] e estamos importando a discussão de Gaza para cá. Acho que o governo tinha que tomar cuidado. Nem quem tem simpatia grande pela causa palestina gostaria que Brasil fosse palco desse tipo de problema", alertou.



Ozi afirmou que o país é considerado um estado fraco ou falido por ser de fácil acesso para organizações criminosas. "O problema da segurança pública convida a esse tipo de ataque. Tem investigações da Polícia Federal que associa a facção PCC e o grupo terrorista Hezbollah no tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico de armas. Além de problemas na segurança pública, o grupo precisa ter apoio político, que me parece favorável. Por isso aponto preocupação para o Brasil", finalizou o palestrante.



O debatedor William Douglas concordou e afirmou que se o governo brasileiro não tomar medidas políticas, haverá atentando terrorista islâmico no Brasil. "Não achem que será só contra judeus. Estamos importando terrorismo pela omissão do governo e da sociedade. Isso é um resumo do ódio instalado no país", argumentou o desembargador federal.