Publicado 04/03/2024 16:29 | Atualizado 04/03/2024 18:52

Eduardo Sobreira Moraes, apontado pela Polícia Civil como um dos

Rio -, apontado pela Polícia Civil como um dos envolvidos na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo , foi nomeado para um cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) na sexta-feira passada (1º), quatro dias depois do crime. De acordo com informações obtidas pelo, Eduardo foi nomeado para o cargo de assistente no Departamento de Patrimônio, assumindo o posto no lugar de Cezar Daniel Mondego de Souza, exonerado na mesma data.

De acordo com o Portal da Transparência da Alerj, Cezar Daniel recebia remuneração de R$ 2.029,37. Com a exoneração, o valor seria pago, então, para Eduardo Sobreira. Questionada, a Alerj disse que assim que tomou conhecimento sobre o caso, e antes mesmo de ter sido realizada a posse, o órgão tornou o ato de nomeação sem efeito em publicação no Diário Oficial.

Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil realizou uma operação para prender dois suspeitos de envolvimento na morte do advogado. Dentre os alvos está o policial militar Leandro Machado Da Silva, do 15º BPM (Duque de Caxias), e Eduardo Sobreira Moraes. Ambos já são considerados foragidos da Justiça.





O veículo foi entregue a Eduardo pelo PM Leandro Machado, responsável por coordenar toda a logística do crime. O policial, inclusive, já foi investigado e preso pela prática de homicídio, e por integrar grupo paramilitar com atuação em Duque de Caxias.

A vítima foi executada a tiros no último dia 26 , por volta das 17h, na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio. Segundo as investigações da Delegacia Homicídios da Capital (DHC), Eduardo foi o responsável pela vigilância e monitoramento da vítima nos dias que antecederam o crime, e também no dia da morte, na parte da manhã até o início da tarde, utilizando um veículo VW/GOL branco, similar ao dos executores.O veículo foi entregue a Eduardo pelo PM Leandro Machado, responsável por coordenar toda a logística do crime. O policial, inclusive, já foi investigado e preso pela prática de homicídio, e por integrar grupo paramilitar com atuação em Duque de Caxias.

A reportagem tenta contato com a Alerj, mas não obteve retorno até o momento.