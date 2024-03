Thiago Pampolha era secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade desde 2020 - Divulgação

Thiago Pampolha era secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade desde 2020Divulgação

Publicado 04/03/2024 20:27 | Atualizado 04/03/2024 20:29

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) decidiu exonerar o vice-governador Thiago Pampolha do cargo de secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. A oficialização da mudança deve ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira (5).

Thiago ocupava o cargo de secretário da pasta desde outubro de 2020 por escolha de Castro, que assumiu o cargo de governador após o afastamento de Wilson Witzel no mesmo ano. Ele conciliava o posto com a posição de vice-governador desde 1º de janeiro de 2023 - dia de sua posse no atual mandato - após ser escolhido para a chapa com Castro depois de Washington Reis, atual secretário de Estado de Transportes, renunciar ao cargo por ter sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional do Estado (TRE), pois o Superior Tribunal Federal (STF) manteve sua condenação por danos ambientais.

A relação entre Pampolha e Castro teria sido abalada quando o vice deixou o União Brasil e se filiou ao MDB em fevereiro deste ano. Durante o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí neste ano, o vice-governador não teve o nome incluído no convite ao camarote do Sambódromo. O governador justificou que era um problema protocolar e destacou que não tinha crise entre os dois.

"Nós dois somos uma chapa. O camarote é meu e dele. Crise zero. Ele é meu amigo, não muda nada. Ele saiu de um partido da base para outro partido da base. Se tem alguém chateado, pode ser o pessoal do União Brasil. Para o governo, não muda nada", afirmou.

Pampolha foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010, sendo o mais jovem parlamentar da história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Ele é autor da proposta que criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e Politicas Públicas para a Juventude. Antes de ocupar o cargo de secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago atuou, entre 2017 e 2018, como secretário de Estado do Esporte, Lazer e Juventude.



Quem deve assumir o cargo de Pampolha será Bernardo Rossi, que ocupava o posto de secretário de Estado de Governo. A vaga de Rossi deve ficar com André Moura, que já esteve à frente da Casa Civil e atualmente estava na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio em Brasília.