Publicado 11/02/2024 22:42 | Atualizado 11/02/2024 23:17

Rio - Ao entrar no camarote do Governo do Rio, no primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, neste domingo (11), o governador Cláudio Castro negou qualquer crise com o vice-governador Thiago Pampolha após a mudança de partido — Pampolha deixou o União Brasil e se filiou ao MDB. Castro justificou a ausência do nome do vice no convite ao Sambódromo como protocolar.

"Nós dois somos uma chapa. O camarote é meu e dele. Crise zero. Ele é meu amigo, não muda nada. Ele saiu de um partido da base para outro partido da base. Se tem alguém chateado, pode ser o pessoal do União Brasil. Para o governo, não muda nada", afirmou.

O governador destacou que a expectativa para o Carnaval é ótima. "É meu terceiro dia aqui. O Grupo de Acesso estava a coisa mais linda. Deu a certeza pra gente que vale a pena o investimento feito no Carnaval. Só de fomento direto foram mais de R$ 62 milhões", pontuou.

O governador acrescentou ainda que o estado está garantido a segurança do fluminense e do turista no período da folia. "Até agora está dando tudo certo e os relatos que estamos recebendo são muito positivos. Estamos trabalhando todo dia, para todos, para que a festa seja um sucesso até o fim", finalizou.