Policiais apreenderam rojões, fogos de artifícios e outros materiais explosivos com o grupo - Divulgação

Publicado 11/02/2024 23:11

Rio - Policiais do 5° BPM (Praça da Harmonia) apreenderam, na noite deste domingo (11), dezenas de materiais explosivos com um grupo de bate-bolas, no Centro do Rio. De acordo com o comando da unidade, os suspeitos foram abordados quando saíam de um ônibus na Avenida Rio Branco.

Alguns dos bate-bolas chegaram a acender alguns rojões antes da chegada dos PMs. Com eles, os agentes apreenderam bastões, fogos de artifícios e outros materiais explosivos.



Um homem que se apresentou como representante do grupo foi conduzido pelos militares à 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.