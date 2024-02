Erick Ryan da Costa dos Anjos foi encaminhado à 14ª DP (Leblon) - Reprodução

Publicado 11/02/2024 22:52

Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam, neste domingo (11), Erick Ryan da Costa dos Anjos, que vendia cigarros eletrônicos durante o bloco Areia, que passa pela orla da Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio. O suspeito foi autuado em flagrante por crime contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo.

De acordo com a Polícia Civil, Erick foi flagrado ao vender um cigarro eletrônico a um folião durante o desfile. Os policiais, então, prenderam o rapaz e apreenderam 16 cigarros eletrônicos e uma máquina de cartão.

Em depoimento, o suspeito afirmou que mora na Rocinha e recebeu o material de uma mulher em um ponto conhecido como "99", no interior da comunidade.

Os policiais da 14ª DP (Leblon) seguem investigando o caso para identificar os fornecedores. A suspeita é de que o cigarro eletrônico estaria sendo vendido para fomentar a renda da facção Comando Vermelho, que atua na Rocinha.