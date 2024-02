Bloco Bangalafumenga, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 11/02/2024 22:30

Rio - O Carnaval carioca levou multidões para os 62 blocos de rua espalhados pela cidade neste domingo (11). O público não se deixou abater pelo forte calor e aproveitou as festas. Até quarta-feira de cinzas, estao previstos mais 102 cortejos pelo Rio.

Bangalafumenga , com a sua conhecida mistura de ritmos - samba, axé, afoxé, forró e baião -, levou milhares de foliões ao Aterro do Flamengo, Zona Sul, nesta manhã. Capitaneados pelo músico Rodrigo Maranhão, o bloco apresentou uma novidade este ano: a cantora paulistana Bia Sá, que faz sua estreia nos vocais do "Banga".

"Tenho 10 anos de carnaval de rua em São Paulo e, para mim, é uma honra ser a primeira mulher vocalista do 'Banga'. Estou muito feliz junto a este bloco que dá tanta importância ao amor, ao respeito e à diversidade", ressaltou Bia. Outro ponto alto do desfile foi a presença da atriz e cantora paraibana Lucy Alves, que se apresentou com a sua sanfona.

Ainda pela manhã, o Cordão do Boitatá lotou o Largo do Paço, no Centro. Frequentador assíduo, o empresário Cesar Veloso conta porque participa sempre do bloco. "Já são 12 anos vindo para brincar. O bloco é muito eclético; músicos bons, público diferenciado e bem legal".

Na Vila Kosmos, na Zona Norte, o Charanga Talismã foi a grande sensação do domingo. Com essência circense e teatral, o bloco encantou o público com apresentação de artistas cospe-fogo e comissão de frente com uma linda coreografia. A multidão se esbaldou ao som da MPB com arranjos diferentes.

Na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, super-heróis de mangás japoneses, animes e revistas em quadrinho alinhou a cultura geek e o carnaval no bloco Marcha Nerd. No palco, a banda cantou sucessos de desenhos animados - em português, inglês e japonês - e de séries de ficção em ritmo de samba.