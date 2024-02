Militares do Corpo de Bombeiros combatem chamas em restaurante de Copacabana - Foto: Reprodução/Internet

Militares do Corpo de Bombeiros combatem chamas em restaurante de CopacabanaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 12/02/2024 17:43

Um incêndio atingiu o restaurante Crack dos Galetos, na tarde desta segunda-feira (12), na Rua Prado Junior, em Copacabana, Zona Sul. O trânsito precisou ser desviado por agentes da CET-Rio para o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Não há informação de feridos.

BOMBEIROS ATUAM EM COPACABANA



Equipes apagam princípio de incêndio na rua Prado Junior, altura da avenida Nossa Senhora de Copacabana. Trânsito intenso.#zonasul #CORRio pic.twitter.com/pyKHEZhDX0 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 12, 2024

De acordo com os Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado às 14h10. O fogo teria começado no exaustor. Uma pista da Prado Júnior teve de ser interditada e houve pequena retenção no trânsito.