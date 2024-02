Prisão foi feita por agentes da DRCI - Divulgação

Prisão foi feita por agentes da DRCIDivulgação

Publicado 12/02/2024 15:57 | Atualizado 12/02/2024 15:58

Rio - Um homem foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso, na última quinta-feira (8), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), o homem era procurado desde 2021, quando foi flagrado transportando drogas em carro.



O veículo tinha mais de seis mil papelotes de maconha, quase três mil pedras de crack e ainda 24 frascos de loló.

Na ocasião, o criminoso confessou que as drogas teriam como destino o Complexo da Boca do Mato, na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele receberia R$ 2 mil para realizar o transporte do material entorpecente. O caso aconteceu em setembro de 2021.